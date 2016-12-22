ЦИК признал недействительными итоги референдума на 18 участках

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Сегодня на заседании Центризбирком признал недействительными итоги референдума на 18 участках.
Решениями ТИК итоги признаны недействительными на участках №№ 5285, 5290, 5291, 5317, 5560, 5389, 5391, 5392, 5398, 5399, 5452, 5057, 2007 и других.
Отметим, что ЦИК планировал сегодня объявить официальные итоги референдума. Однако сейчас объявлен перерыв, чтобы пересчитать все голоса «за» и «против» за вычетом данных по 18 участкам.
Напомним, 11 декабря в Кыргызстане состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию. Явка составила 42 процента, около 80 процентов проголосовавших поддержали поправки в Основной закон.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42165/