Сегодня в рубрике «Официально»

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Сообщает пресс-служба президента КР:
- подписан закон о Национальном банке КР, банках и банковской деятельности;
- подписан закон о внесении изменений в Закон «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республики».
Окмотпресс: Подписаны распоряжения, постановления:
- об освобождении Мэлиса Мамбетжанова от исполнения обязанностей председателя Фонда по управлению государственным имуществом;
- об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром и сигареты без фильтра;
- о присуждении премий Кыргызской Республики по качеству за 2016 год;
- о признании утратившими силу некоторых решений правительства КР;
- об объявлении полномочному представителю правительства в Чуйской области Бактыбеку Кудайбергенову замечание.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42172/