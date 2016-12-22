Сегодня в рубрике «Официально»

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22/12/16 18:38, Бишкек – ИА «24.kg»

Сообщает пресс-служба президента КР:

- подписан закон о Национальном банке КР, банках и банковской деятельности;

- подписан закон о внесении изменений в Закон «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республики».

 

Окмотпресс: Подписаны распоряжения, постановления:

- об освобождении Мэлиса Мамбетжанова от исполнения обязанностей председателя Фонда по управлению государственным имуществом;

- об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром и сигареты без фильтра;

- о присуждении премий Кыргызской Республики по качеству за 2016 год;

- о признании утратившими силу некоторых решений правительства КР;

- об объявлении полномочному представителю правительства в Чуйской области Бактыбеку Кудайбергенову замечание.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42172/

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