В Кыргызстан прибыл с официальным визитом президент Ирана Хасан Роухани

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Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщил отдел информационной политики главы государства.
Завтра состоятся переговоры Алмазбека Атамбаева и президента Ирана в узком и расширенном составах.
«Главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Запланировано подписание совместных документов. Лидеры двух государств сделают заявления для прессы. Кроме того, президент Ирана встретится с премьер-министром КР Сооронбаем Жээнбековым, а также примет участие в открытии кыргызско-иранского бизнес-форума», - говорится в сообщении.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42178/