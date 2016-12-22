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В Кыргызстан прибыл с официальным визитом президент Ирана Хасан Роухани

22/12/16 19:07, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщил отдел информационной политики главы государства.

 

Завтра состоятся переговоры Алмазбека Атамбаева и президента Ирана в узком и расширенном составах.

 

«Главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Запланировано подписание совместных документов. Лидеры двух государств сделают заявления для прессы. Кроме того, президент Ирана встретится с премьер-министром КР Сооронбаем Жээнбековым, а также примет участие в открытии кыргызско-иранского бизнес-форума», - говорится в сообщении.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42178/

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