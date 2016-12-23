Пострадавших кыргызстанцев при взрыве в московском метро нет

В пресс-службе Посольства Кыргызстана в России прокомментировали распространяемую в СМИ информации о наличии граждан КР среди пострадавших при взрыве в южном вестибюле станции метро «Коломенская» в Москве.

«По информации представителей МЧС РФ и Городской клинической больницы №36 города Москвы, куда были доставлены пострадавшие, граждане Кыргызстана среди них не значатся», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число раненных при взрыве газового баллона в Южном вестибюле станции метро «Коломенская» в Москве достигло семи человек.