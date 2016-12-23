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Пострадавших кыргызстанцев при взрыве в московском метро нет

23/12/16 09:20, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В пресс-службе Посольства Кыргызстана в России прокомментировали распространяемую в СМИ информации о наличии граждан КР среди пострадавших при взрыве в южном вестибюле станции метро «Коломенская» в Москве.

 

«По информации представителей МЧС РФ и Городской клинической больницы №36 города Москвы, куда были доставлены пострадавшие, граждане Кыргызстана среди них не значатся», - говорится в сообщении.

 

Ранее сообщалось, что число раненных при взрыве газового баллона в Южном вестибюле станции метро «Коломенская» в Москве достигло семи человек.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42182/

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