RSS
facebookfacebookgoogale+
Пересластили, или Как справиться с урожаем сахарной свеклы
Цифры и факты: итоги вступления Кыргызстана в ЕАЭС
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 09:57
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

ДУМК запретил проведение обряда нике с несовершеннолетними

23/12/16 09:40, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Духовное управление мусульман Кыргызстана запретило совершать обряд нике с лицами, не достигшими совершеннолетия. Об этом сообщается на официальном сайте ДУМК.

 

По его данным, приказ №410 муфтия КР Максатбека ажи Токтомушева принят на основании изменений, внесенных в Семейный и Уголовный кодексы КР.

 

Как сообщается, приказ доведен до структурных подразделений ДУМК, районных хатибиятов, всех имамов, преподавателей религиозных учебных заведений.

 

В приказе отмечено, что ДУМК не несет ответственности за действия молдо, которые ведут свою деятельность без официального разрешения ведомства. 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42185/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ