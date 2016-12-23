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На автодороге Бишкек - Ош образовалась пробка

23/12/16 09:55, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

На 141-м километре автодороги Бишкек - Ош три фуры, не уступив друг другу дорогу, создали пробку. Об этом сообщил отдел по работе со СМИ и населением МЧС КР.

 

По его данным, на постах «Сосновка», «Арал» Токтогульского района и в городе Кара-Куле введено ограничение для проезда большегрузных автомашин.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42187/

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