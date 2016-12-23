На автодороге Бишкек - Ош образовалась пробка

На 141-м километре автодороги Бишкек - Ош три фуры, не уступив друг другу дорогу, создали пробку. Об этом сообщил отдел по работе со СМИ и населением МЧС КР.

По его данным, на постах «Сосновка», «Арал» Токтогульского района и в городе Кара-Куле введено ограничение для проезда большегрузных автомашин.