Агрессивный водитель маршрутки пытался помешать сотрудникам УПМ оформить протокол о нарушении

В Интернете появилось видео, на котором агрессивный водитель маршрутки в Бишкеке пытается помешать сотрудникам Управления патрульной милиции оформить протокол о нарушении ПДД.

Остановили мужчину на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока молдо. На записи видно, что не только водитель, но и пассажиры маршрутки ведут себя агрессивно – все они требовали отдать документы водителю и отпустить его.

Сотрудники УПМ неоднократно пытаются объяснить, за какое именно нарушение остановили мужчину. Однако тот в резкой форме требует отдать изъятые права. Мужчина хватает сотрудников УПМ за руки, пытается выхватить протокол и права.

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