Междусобойчик. В ГРС отчитались друг другу о работе ведомства за 9 месяцев

Вчера в здании Архивного агентства прошла коллегия по итогам работы Государственной регистрационной службы при правительстве КР за девять месяцев. Об этом ИА «24.kg» стало известно из собственных источников.

По информации, на собрании присутствовали руководители подведомственных департаментов, начальники управлений и эксперт аппарата правительства.

Отметим, что с момента образования ГРС итоговые коллегии в обязательном порядке проходили с участием всего коллектива, а также прессы и представителей правительства.

На вопрос ИА «24.kg», почему не пригласили СМИ, в правительстве посоветовали спрашивать у пресс-службы ГРС, которая занималась организацией собрания. Последняя, к слову, в очередной раз для комментариев недоступна.

Напоминаем, что, согласно статьям 3 и 4 закона КР «О доступе к информации, находящейся в ведении госорганов и органов МСУ КР»: