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Немецкие врачи провели в Бишкеке восстановительные операции ожоговым больным

23/12/16 13:52, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Восемь врачей из Германии прибыли в Кыргызстан, чтобы оказать практическую и консультативную помощь в лечении ожоговых больных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

 

По ее данным, медики осмотрели 130 пациентов, из них отобрали 40, которым проведены реконструктивно-восстановительные операции. Оставшиеся 90 человек получили консервативную помощь.

 

Пациенты выражают благодарность врачам из Германии и сотрудникам ожогового отделения Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.

 

По данным мэрии, обмен специалистами между КР и ФРГ в области комбустиологии практикуется с 2002 года.

 

Комбустиология - сравнительно молодая отрасль медицины, изучающая тяжелые ожоговые поражения и связанные с ними патологические состояния, в частности, ожоговый шок, а также методы лечения таких состояний.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42224/

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