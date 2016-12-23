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Спасти нашу маму!
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Спасти нашу маму!

23/12/16 13:55, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Гульнаре Мамбетбаевой - маме Алымбека Баястан уулу и Беназир Баястан - требуются деньги на операцию по пересадке печени.

 

По словам Беназир, в 1992 году в роддоме Гульнару заразили гепатитом В и D. С того времени два раза в год она проходила лечение, очищала печень и соблюдала диету.

 

«Все годы она лечилась от вируса, но болезнь наступает. Доктора говорят, что времени осталось мало и операцию нужно срочно сделать до Нового года», - рассказала ИА «24.kg» дочь.

 

 

По словам Беназир, все заработанное уходит на лекарства, в неделю примерно 10 тысяч сомов.  

 

«Мы продали машину и выставили на продажу дом в Маевке. Но за него предлагают чуть меньше половины необходимого нам. Помогите нашей маме выжить, ей всего лишь 45… Времени осталось совсем мало. Индийские врачи нам сделали скидку, и теперь не хватает только $10 тысяч. Пожалуйста, помогите нам спасти самого дорогого человека», - просит Беназир.

 

Деньги можно перечислить на имя Баястан Беназир, дочери Гульнары Мамбетбаевой, на Visa СБЕРБАНК. Номер карты 4276 5000 2385 8309 (держатель Темирлан Нурланулы)

 

на Элкарт 9417130246519816 06/18 или

на ЭЛСОМ 0709933828 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42225/

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