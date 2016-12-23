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Кандидат от СДПК в горкенеш Кызыл-Кии обратилась в суд из-за исключения из списков

23/12/16 14:15, Бишкек – ИА «24.kg»

Кандидат в депутаты городского кенеша Кызыл-Кии от партии СДПК М.А.Буванова обратилась в суд из-за исключения ее из списков. Соответствующий документ попал в распоряжение ИА «24.kg».

 

Заявление написано на имя председателя городского суда Акылбека Адимова, копии направлены главе ЦИК Нуржан Шайлдабековой и координатору партии в Кызыл-Кие Икрамжану Илмиянову.

 

«Причина моего обращения в том, что я баллотировалась в депутаты города Кызыл-Кии от партии социал-демократов. На конференции СДПК перед выборами меня внесли в список кандидатов под №3. На закрепленном за мной участке СДПК заняла первое место, я собрала достаточно голосов. Избирательная комиссия Кызыл-Кии дала партии СДПК 11 мандатов», - говорится в заявлении.

 

Однако, по словам Бувановой, после выборов ее по непонятным причинам исключили из списка кандидатов и представляют список с другими фамилиями.

 

«Нарушены мои права. Я подвела тех, кто голосовал за мою кандидатуру. Уважаемый Акылбек Акматович! Из-за нарушения требований закона о выборах депутатов местных кенешей прошу принять меры в соответствии с законом КР», - пишет кандидат.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42227/

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