К премьере «Пассажиров». Тест: хорошо ли вы знаете космическую фантастику

На этой неделе выходит в прокат один из самых ожидаемых сайфаев года – «Пассажиры».

Человечество в очередной раз решило колонизировать другие планеты, и космический корабль «Аквалон» с пятью тысячами погруженных в искусственный сон людей на борту отправляется в путешествие. Будущим колонизаторам предстоит провести во сне 120 лет. Но из-за непонятного сбоя системы двое из них просыпаются в своих капсулах намного раньше срока и понимают, что остаток жизни обречены коротать на корабле в обществе друг друга.

Только молодые и красивые герои в исполнении Дженнифер Лоуренс и Криса Пратта начинают проникаться взаимной симпатией, как уже самому кораблю угрожает опасность.

Кто и кого спасет и чем все закончится – узнаем в кино. А пока ИА «24.kg» предлагает читателям оценить свой запас знаний о космосе в кинематографе и вспомнить лучшие сайфай-фильмы последних лет.