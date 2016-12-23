RSS
facebookfacebookgoogale+
Парламентаризм.kg: краткая история коллективной безответственности
Дороги.kg. Made by «China»
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 18:31
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

К премьере «Пассажиров». Тест: хорошо ли вы знаете космическую фантастику

23/12/16 18:30, Бишкек – ИА «24.kg», Евгения НИКОЛАЕВА

На этой неделе выходит в прокат один из самых ожидаемых сайфаев года – «Пассажиры».

 

Человечество в очередной раз решило колонизировать другие планеты, и космический корабль «Аквалон» с пятью тысячами погруженных в искусственный сон людей на борту отправляется в путешествие. Будущим колонизаторам предстоит провести во сне 120 лет. Но из-за непонятного сбоя системы двое из них просыпаются в своих капсулах намного раньше срока и понимают, что остаток жизни обречены коротать на корабле в обществе друг друга.

 

Только молодые и красивые герои в исполнении Дженнифер Лоуренс и Криса Пратта начинают проникаться взаимной симпатией, как уже самому кораблю угрожает опасность.

 

Кто и кого спасет и чем все закончится – узнаем в кино. А пока ИА «24.kg» предлагает читателям оценить свой запас знаний о космосе в кинематографе и вспомнить лучшие сайфай-фильмы последних лет.

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42243/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ