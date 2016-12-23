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МЧС рекомендует водителям воздержаться от поездок по горным дорогам

23/12/16 16:25, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

МЧС КР рекомендует водителям воздержаться от поездок по горным автодорогам без острой необходимости. Об этом написала пресс-служба ведомства.

 

По ее данным, на автодороге Бишкек - Ош лавины сошли в четырех местах: на 226-м и 198-м километрах и дважды - на 224-м.

 

Как сообщается, дорожники расчищают трассу.

 

В связи со сходом лавин 23 декабря с 10.00 введено ограничение проезда с поста «Сосновка» (Чуйская область, Жайылский район), на постах «Арал» (Джалал-Абадская область, Токтогульский район), «ДЭУ» (город Кара-Куль Джалал-Абадской области).

 

23-24 декабря в связи с осадками в горных районах ожидаются сход лавин и снежные заносы, накат и гололедные явления на автодорогах: Бишкек - Ош (перевал Тоо-Ашуу - 121-138 километры, Ала-Бель, ущелье Чычкан - 198-265 км), Мырза-Аке - Кара-Кульджа - Алайкуу (65-90 км), Ала-Бука - Каныш-Кыя (65-90 км), Каныш-Кыя - Кызыл-Адыр (75-82 км), Красная Горка - Ак-Таш (1-4 км), Нарын - Казарман (на участке Ийри-Суу - 42-44 км, перевал Кара-Кая - 67-94 км), Каракол - Энильчек (Чон-Ашуу - 45-92 км) и Барскоон - Ак-Шыйрак (перевал Сары-Мойнок и Суек - 60-68 километры).

 

По данным ведомства, на горных автодорогах в Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской областях развернуты пункты обогрева. На местах управления МЧС Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской, Ошской областей и городов Бишкека и Оша проводят среди населения разъяснительную работу об угрозе схода снежных лавин.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42245/

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