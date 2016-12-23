МЧС рекомендует водителям воздержаться от поездок по горным дорогам

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МЧС КР рекомендует водителям воздержаться от поездок по горным автодорогам без острой необходимости. Об этом написала пресс-служба ведомства.
По ее данным, на автодороге Бишкек - Ош лавины сошли в четырех местах: на 226-м и 198-м километрах и дважды - на 224-м.
Как сообщается, дорожники расчищают трассу.
В связи со сходом лавин 23 декабря с 10.00 введено ограничение проезда с поста «Сосновка» (Чуйская область, Жайылский район), на постах «Арал» (Джалал-Абадская область, Токтогульский район), «ДЭУ» (город Кара-Куль Джалал-Абадской области).
23-24 декабря в связи с осадками в горных районах ожидаются сход лавин и снежные заносы, накат и гололедные явления на автодорогах: Бишкек - Ош (перевал Тоо-Ашуу - 121-
По данным ведомства, на горных автодорогах в Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской областях развернуты пункты обогрева. На местах управления МЧС Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской, Ошской областей и городов Бишкека и Оша проводят среди населения разъяснительную работу об угрозе схода снежных лавин.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42245/