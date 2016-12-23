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Из зала суда, где рассматривается иск Дастана Бекешева, вывели гражданских активистов

23/12/16 16:56, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Адиля Турдукулова и других гражданских активистов, которые пришли поддержать на процессе с депутатом парламента ответчика Мавляна Аскарбекова, судья выгнал из зала заседаний. Об этом ИА «24.kg» сообщил Адиль Турдукулов.

 

По его словам, судья принял решение в ответ на ходатайство адвокатов Дастана Бекешева о том, что в зале не должны присутствовать посторонние. «Все потому, что о прошлом заседании суда я написал в соцсетях и выложил фото», - сообщил Адиль Турдукулов.

 

Дастан Бекешев подал в суд на Мавляна Аскарбекова за его посты в социальных сетях. Активист заявил, что этого не было. Более того, обещал в суде доказать, что это депутат оскорблял его.

 

По словам Дастана Бекешева, два местных интернет-издания, перепечатавшие сообщение гражданского активиста, принесли ему официальные извинения, и теперь в качестве ответчика идет только сам активист.

 

«Там не только мое исковое заявление, но и заявление Кыргызского общества слепых и глухих. Мавлян Аскарбеков оскорбил не только меня, но и руководство общества, обвинив в мошенничестве и прочих преступлениях. Пусть теперь докажет в суде, что мы являемся преступниками», - подчеркивал Дастан Бекешев.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42251/

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