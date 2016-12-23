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Сегодня в рубрике «Официально»

23/12/16 19:15, Бишкек – ИА «24.kg»

Сообщает пресс-служба президента КР:

- подписан Закон «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы»;

- внесены изменения в закон о республиканском бюджете КР на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы;

- подписан Закон «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2015 год».

 

Окмотпресс: Подписаны распоряжения, постановления:

- об освобождении Рустама Курманова от должности директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники;

- о внесении изменения в постановление о вопросах обеспечения паспортами и общегражданскими паспортами граждан КР;

- о назначении Медетбека Айдаралиева председателем Государственной службы миграции;

- об оптимизации структуры Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства;

- об освобождении от должности статс-секретаря Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42265/

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