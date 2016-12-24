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Команда «Азия MIX» одержала победу в финале Высшей лиги КВН

24/12/16 05:47, Бишкек – ИА «24.kg»

Команда «Азия MIX» одержала победу в финале Высшей лиги КВН.

 

Наша команда обошла соперников — «Спарту» из Астаны, «Радио Свобода» из Ярославля, сборную города Мурманска и сборную Большого Московского государственного цирка.

 

Телеверсию игры покажет в субботу, 24 декабря, Первый канал. Эфир — после программы «Время», сообщает сайт Международного союза Клуба веселых и находчивых.

 

Фото Международного союза КВН.

 

Фотогалерея

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42275/

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