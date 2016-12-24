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Пост «Сосновка» открыт для проезда легковых машин

24/12/16 10:28, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

МЧС в 1.00 и 1.50 открыло проезд для легковых автомобилей на постах «Сосновка» и «Арал». Ограничительные меры ввели из-за схода лавин.

 

Отмечается, что проезд большегрузов пока запрещен. Накануне из-за обильного снегопада на автодороге Бишкек - Ош сошло пять лавин. Проезд по трассе был закрыт. В итоге только на посту «Сосновка» скопилось более 200 машин.

 

По обеим сторонам тоннеля Тоо-Ашуу организованы пункты обогрева. Госадминистрация Жайылского района обеспечила доставку горячей пищи (плов, чай, хлеб) гражданам, застрявшим на посту «Сосновка». Также организована временная ночевка в школе №10 города Кара-Балты.

 

Отметим, что в республике все еще действует штормовое предупреждение. МЧС настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок по горным участкам дорог.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42282/

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