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Алмазбек Атамбаев поздравил команду «Азия MIX» с победой в Высшей лиге КВН

24/12/16 12:02, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Президент КР Алмазбек Атамбаев поздравил команду «Азия MIX» с блестящей победой в финале Высшей лиги Клуба Веселых и Находчивых. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

 

«Это большая радость для всех нас. Я бы сказал, новогодний подарок всему Кыргызстану! Все мы наблюдали, как ребята долго шли к этому, усердно готовились, шаг за шагом завоевывали сердца зрителей», - говорится в тексте поздравления.  

 

Президент отметил, что искрометный и тонкий юмор, великолепный артистический талант участников команды «Азия Mix», их находчивость еще раз показали, что традиции КВН в республике продолжают крепнуть, а популярность игры растет с каждым днем.

 

«Благодарю всех участников команды за продвижение Кыргызстана на международных турнирах! Успешные выступления команды «Азия Mix» являются предметом гордости для большинства кыргызстанцев», - цитирует слова поздравления пресс-служба президента республики.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42289/

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