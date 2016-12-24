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В 2017 году в четырех городах Кыргызстана построят ветеринарные лаборатории

24/12/16 12:43, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В 2017 году в Кыргызстане построят ветеринарные лаборатории в четырех городах - Таласе, Баткене, Караколе и Балыкчи. Об этом сегодня при посещении зональной ветеринарной лаборатории в Оше заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

 

По данным отдела информационного обеспечения аппарата правительства, в ближайшее время на сумму 37,3 миллиона сомов завершат реконструкцию ветлабораторий в Бишкеке и Оше.

 

Кроме того, планируется модернизация 13 действующих лабораторий по всей республике, на что предусмотрено 165 миллионов сомов.

 

Как сообщается, реконструкция ошской лаборатории почти завершена, и она будет оборудована новейшими технологиями, позволяющими проводить лабораторные исследования различной сложности.

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42293/

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