RSS
facebookfacebookgoogale+
Туристов не будет. Чиновники Кыргызстана губят зимний сезон
Дороги.kg. Made by «China»
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 26 декабря 2016 года. Понедельник. Бишкекское время 11:51
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В России объявлен траур в связи крушением самолета Ту-154

26/12/16 09:10, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В России 26 декабря объявлен днем траура в связи с крушением самолета Ту-154 Министерства обороны. Об этом сообщил сайт МО РФ.

 

Напомним, 25 декабря вылетевший с аэродрома города Адлера (Россия) самолет Ту-154 через две минуты исчез с радаров. Он упал в Черное море.

 

На борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них журналисты российских СМИ, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они летели в Латакию (Сирия), чтобы поздравить российских военных с Новым годом.

 

Причины падения Ту-154 пока неизвестны. Среди версий техническая неисправность самолета, ошибка в пилотировании и взрыв на борту.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42308/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ