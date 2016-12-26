В России объявлен траур в связи крушением самолета Ту-154

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В России 26 декабря объявлен днем траура в связи с крушением самолета Ту-154 Министерства обороны. Об этом сообщил сайт МО РФ.
Напомним, 25 декабря вылетевший с аэродрома города Адлера (Россия) самолет Ту-154 через две минуты исчез с радаров. Он упал в Черное море.
На борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них журналисты российских СМИ, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они летели в Латакию (Сирия), чтобы поздравить российских военных с Новым годом.
Причины падения Ту-154 пока неизвестны. Среди версий техническая неисправность самолета, ошибка в пилотировании и взрыв на борту.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42308/