RSS
facebookfacebookgoogale+
Президент Кыргызстана подводит итоги 2016 года. Трансляция
Путешествие кыргызов по Алтаю
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 26 декабря 2016 года. Понедельник. Бишкекское время 16:51
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Шри-Ланка побила рекорд по высоте искусственной рождественской ели

26/12/16 14:43, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

В столице Шри-Ланки Коломбо установили искусственную рождественскую ель, которая побила мировой рекорд по высоте. Об этом сообщила французская радиостанция France Info.

 

По завершении установки ель достигла высоты 57 метров, что на 10 метров больше, чем высота рекордсмена 2015 года - искусственного дерева в китайской провинции Гуанчжоу.

 

 

Ель в Коломбо украсят 600 тысяч разноцветных огней. Под ней будет стоять шестиметровый Санта-Клаус на 12-метровых санях. Организаторы проекта пригласили оценить ель представителей Книги рекордов Гиннеса.

 

«Мы хотели создать дерево высотой в 100 метров, но из-за задержек пришлось уменьшить его высоту», - приводит радиостанция слова организаторов.

 

Елочка, гори! В Бишкеке зажгли главную елку страны

Подробнее

Стоимость рождественской ели оценивается в $200 тыс. Ее установка вызвала протест католической церкви, этим отчасти обусловлены задержки в процессе ее возведения, отмечает France Info.

 

Чтобы строительство ели благословил архиепископ Шри-Ланки, потребовалось вмешательство премьер-министра страны. Духовенство настаивало, что средства лучше направить благотворительным организациям.

 

Фото: Reuters

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42338/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ