Тазабек Икрамов рекомендует замминистра культуры сменить тон

Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Тазабек Икрамов порекомендовал заместителю министра культуры, информации и туризма Айнуре Темирбековой сменить тон и не жестикулировать руками во время ответов на вопросы депутатов.

Напомним, сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению обсуждается вопрос внедрения цифрового телевидения.

Депутат от фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко напомнила присутствующим о необходимости соблюдать этику и попросила замминистра представить информацию о том, какую работу проделало правительство по данному проекту.