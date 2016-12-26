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Тазабек Икрамов рекомендует замминистра культуры сменить тон

26/12/16 15:30, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Тазабек Икрамов порекомендовал заместителю министра культуры, информации и туризма Айнуре Темирбековой сменить тон и не жестикулировать руками во время ответов на вопросы депутатов.

 

Напомним, сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению обсуждается вопрос внедрения цифрового телевидения.

 

Депутат от фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко напомнила присутствующим о необходимости соблюдать этику и попросила замминистра представить информацию о том, какую работу проделало правительство по данному проекту.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42340/

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