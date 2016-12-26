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Минобразования: Директора школ Токмака ознакомлены с запретом на денежные сборы

26/12/16 16:45, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В школах города Токмака запрещены сборы денежных средств на новогодние елки. Об этом ИА «24.kg» сообщили со ссылкой на Чуй-Токмокский отдел образования в Министерстве образования и науки КР.

 

По его данным, 20 декабря издан соответствующий приказ. На совещании всех директоров школ ознакомили с запретом на денежные сборы для организации новогодних мероприятий.

 

Напомним, на WhatsApp ИА «24.kg» пришло сообщение от местных жителей о том, что со школьников города Токмака взимают плату за вход на новогоднюю елку.

 

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URL: http://www.24.kg/obschestvo/42347/

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