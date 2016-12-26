В Грузии разрешили курить марихуану в небольших количествах

Конституционный суд Грузии разрешил курить марихуану в небольших количествах, назвав главным условием для легального употребления наркотика недостаточный для продажи объем. Об этом сообщает русская служба BBC.

По ее данным, суд свое решение объяснил тем, что когда речь идет об объеме не более 70 граммов , практически невозможно доказать, что ее владелец планировал сбыт.

Как сообщается, при этом сбыт марихуаны остается уголовно наказуемым. Кроме того, все еще запрещено приобретать этот вид наркотика для личных целей, но, возможно, суд рассмотрит этот вопрос и отменит его, говорится в сообщении.

До настоящего времени законодательство Грузии предусматривало административную ответственность в случае, когда человека ловили впервые на употреблении марихуаны, и уголовную в случае рецидива, сообщает BBC.