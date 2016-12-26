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В спецучреждении в Москве содержится 91 кыргызстанец

26/12/16 17:38, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Представители Посольства КР в России и руководство кыргызской диаспоры в Москве навестили своих соотечественников, содержащихся в спецучреждении для иностранных граждан. Об этом сообщает дипломатическое представительство Кыргызстана в России.

 

Срок такого нахождения в спецзоне составляет до трех месяцев. Кыргызстанцев покормили горячим обедом. Отметим, что из 91 заключенного 10 выдали себя за другого человека.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42354/

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