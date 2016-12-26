Сегодня в рубрике «Официально»

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Окмотпресс: Подписано распоряжение об объявлении Эльдару Абакирову выговора за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.
Сообщает пресс-служба президента КР: Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42357/