У Азимбека Бекназарова отказали тормоза

У автомобиля экс-генерального прокурора отказали тормоза. Об этом сообщает его помощник Самсалы Четинбаев.

По его словам, авто оппозиционера врезалось в припаркованную на обочине дороги машину. Состояние здоровья Бекназарова удовлетворительное. Никто в ДТП не пострадал.

По официальным данным, в республике все еще высокие показатели аварийности на дорогах. Депутаты рассматривают поправки в законы, ужесточающие наказание за нарушения правил дорожного движения.

По информации УПМ МВД, в республике с 2003 по 2013 год в результате ДТП погибли 11 тысяч 60 человек, более 65 тысяч получили различные травмы.