27 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

с 9.00 до 18.00 – улицы Фирсова, Карагачевая, переулки Озерный, Чаткальский;

с 14.00 до 17.00 - улица Жумабека, Фрунзе, Семашко, Суюмбаева;

с 12.00 до 15.00 - улицы Карагачевая, Широкая, переулок Дорожный;

с 9.00 до 13.00 – улицы Кара-Жигач, Кожояр жилмассива «Кара-Жигач»;

с 10.00 до 17.00 - район средней школы жилмассива «Кара-Жигач»;

улица Репина, Гагарина, Суворова, Дорожная, Серегина;

с 9.00 до 17.00 - жилмассив «Ала-Тоо».

В Чуйской области: