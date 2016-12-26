27 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет 26/12/16 20:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО
В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».
В Бишкеке:
- с 9.00 до 18.00 – улицы Фирсова, Карагачевая, переулки Озерный, Чаткальский;
- с 14.00 до 17.00 - улица Жумабека, Фрунзе, Семашко, Суюмбаева;
- с 12.00 до 15.00 - улицы Карагачевая, Широкая, переулок Дорожный;
- с 9.00 до 13.00 – улицы Кара-Жигач, Кожояр жилмассива «Кара-Жигач»;
- с 10.00 до 17.00 - район средней школы жилмассива «Кара-Жигач»;
- улица Репина, Гагарина, Суворова, Дорожная, Серегина;
- с 9.00 до 17.00 - жилмассив «Ала-Тоо».
В Чуйской области:
- с 9.00 до 17.00 – села Арашан, Таш-Мойнок;
- улицы Родниковая, Южная, Ала-Арчинская, Новая, Карасуйская, Виноградная, Молодой Гвардии, Сельская, Садовая, Набережная, Совхозная в селе Маевка;
- село Тюз;
- улицы Фрунзе, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Белинского, Калинина, Полярная, Садовая, Новооктябрьская в селе Сокулук;
- улицы Гоголя, Пионерская, Октябрьская, Свердлова, Шопокова, Джамбула, Льва Толстого, Железнодорожная, Жданова, Целинная, Абая, Кожомбердиева, Федорова, Космодемьянской в городе Кара-Балте;
- на два часа в течение дня – улицы Чон-Багыш, Эгимова, Уметова, Карагул Акмат, Садовая, Достук, Шабдана баатыра, Конура Осмона, Уметалиева, район Панорамы села Кара-Жигач;
- с 8.00 до 17.00 - квартал «Ковровщиков», №№15, 16 в Кара-Балте.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42361/
версия для печати
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ