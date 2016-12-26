RSS
facebookfacebookgoogale+
Громкие скандалы с лекарствами в Кыргызстане
Дороги.kg. Made by «China»
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 26 декабря 2016 года. Понедельник. Бишкекское время 21:07
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

27 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

26/12/16 20:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

 

В Бишкеке:

  • с 9.00 до 18.00 – улицы Фирсова, Карагачевая, переулки Озерный, Чаткальский;
  • с 14.00 до 17.00 - улица Жумабека, Фрунзе, Семашко, Суюмбаева;
  • с 12.00 до 15.00 - улицы Карагачевая, Широкая, переулок Дорожный;
  • с 9.00 до 13.00 – улицы Кара-Жигач, Кожояр жилмассива «Кара-Жигач»;
  • с 10.00 до 17.00 - район средней школы жилмассива «Кара-Жигач»;
  • улица Репина, Гагарина, Суворова, Дорожная, Серегина;
  • с 9.00 до 17.00 - жилмассив «Ала-Тоо».

 

В Чуйской области:

  • с 9.00 до 17.00 – села Арашан, Таш-Мойнок;
  • улицы Родниковая, Южная, Ала-Арчинская, Новая, Карасуйская, Виноградная, Молодой Гвардии, Сельская, Садовая, Набережная, Совхозная в селе Маевка;
  • село Тюз;
  • улицы Фрунзе, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Белинского, Калинина, Полярная, Садовая, Новооктябрьская в селе Сокулук;
  • улицы Гоголя, Пионерская, Октябрьская, Свердлова, Шопокова, Джамбула, Льва Толстого, Железнодорожная, Жданова, Целинная, Абая, Кожомбердиева, Федорова, Космодемьянской в городе Кара-Балте;
  • на два часа в течение дня – улицы Чон-Багыш, Эгимова, Уметова, Карагул Акмат, Садовая, Достук, Шабдана баатыра, Конура Осмона, Уметалиева, район Панорамы села Кара-Жигач;
  • с 8.00 до 17.00 - квартал «Ковровщиков», №№15, 16 в Кара-Балте.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42361/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ