Супруга стрелявшего в водителя такси обратилась в милицию

Супруга стрелявшего в водителя обратилась в милицию со встречным заявлением. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

Напомним, 23 декабря в Бишкеке на улице Московской примерно в 11.30 между двумя водителями возникла перепалка: они не поделили дорогу. Позже ссора переросла в драку. За одного из водителей вступилась сидевшая в машине супруга.

Уточняется, что в машинах сидели жены. Добавим - 27-летнего водителя, который стрелял в таксиста, водворили в СИЗО сроком на два месяца на время следствия. Через двое суток жена арестованного обратилась с заявлением в УВД Свердловского района, где попросила принять меры в отношении двух мужчин, один из которых и был ранен в лицо.

С ее слов, двое мужчин напали на нее, когда она была за рулем автомашины. Заявительница объяснила, что ее супруг испугался за нее. В связи с этим выстрелил из травматического пистолета.

Также стало известно, что у заявительницы еще в ГОМ-10 УВД Свердловского района произошло кровотечение, когда ее мужа доставили в ИВС ГУВД столицы. Врачи диагностировали выкидыш.