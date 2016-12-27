Аида Салянова: Уголовное дело не имеет правового обоснования и носит политический характер

Экс-генеральный прокурор КР, а ныне депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Аида Салянова, в отношении которой возбуждено уголовное дело, считает, что правового обоснования оно не имеет. Так она заявила ИА «24.kg».

По ее словам, возбуждение уголовного дела по особо тяжкой статье за факт возобновления лицензии по закону - наглядное пособие для студентов, что такое политический заказ. «Я имела полное право возобновить лицензию Алексею Елисееву, поскольку на тот момент против него не было никаких статей, и даже если были бы, то только суд может признать его преступником», - добавила Аида Салянова.

Напомним, в приказе Министерства юстиции КР от 28 июня 2010 года о возобновлении лицензии Елисееву стоит подпись и.о. министра Аиды Саляновой.