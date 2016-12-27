Омурбек Текебаев: Уголовное дело на Аиду Салянову - попытка расправы с политическим оппонентом и оппозицией

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Возбужденное в отношении депутата от фракции «Ата Мекен» Аиду Салянову уголовное дело - попытка давления и расправы над политическим оппонентом и оппозицией в целом. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции лидер фракции Омурбек Текебаев.
По его словам, лицензия Алексея Елисеева действительно была восстановлена, и он имел на это законное право.
«Если даже в ходе этого и были бы допущены какие-то процедурные нарушения, для законодательства они не имели бы никаких значительных последствий. Наказание за это - максимум выговор. Но нет, возбудили дело и отягчают ответственность, хотят обойти иммунитет депутата», - сказал лидер фракции.
Омурбек Текебаев добавил, что за особо тяжкие преступления народный избранник лишается иммунитета, его могут арестовать.
Напомним, в приказе Министерства юстиции от 28 июня 2010 года о возобновлении Елисееву лицензии стоит подпись и.о. министра Аиды Саляновой.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42407/