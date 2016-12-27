Зимние каникулы для бишкекских школьников сократили

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Зимние каникулы для школьников в Бишкеке сократили с учетом карантина по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
Отмечено, что школьники уходят на каникулы с пятницы, 30 декабря, по 6 января включительно. Первым учебным днем станет 9 января.
Сроки каникул определены согласно приказу Управления образования и на основании пояснительной записки к Базисным учебным планам на 2016/2017 учебный год, утвержденным приказом Министерства образования и науки КР.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42408/