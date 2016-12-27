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Минобразования: Утренники следует проводить силами учителей и учеников

27/12/16 13:47, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Министерство образования и науки Кыргызстана настаивает: ученики не должны платить за вход на новогодний утренник. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.

 

В редакцию продолжают поступать жалобы родителей на платный вход на елку. «В бишкекской школе №24 также собирали по 150 сомов просто за утренник, причем в обязательном порядке, вне зависимости от того, пойдет ребенок или нет, и еще по 150 сомов на утренник в «Сейтеке», мотивируя тем, что Минобразования обязало выкупить все билеты», - рассказал читатель.

 

Жалобы на платные елки для школьников поступают со всей республики. В Министерстве образования пояснили, что директора школ ознакомлены с приказом, запрещающим собирать деньги на организацию новогодних мероприятий.

 

В настоящее время чиновники проверяют, какие школы нарушили приказ, исходя из обращений в ИА «24.kg». Первыми на платный вход на елку пожаловались токмакчане.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42413/

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