США и Кыргызстан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений

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Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев и госсекретарь США Джон Керри обменялись поздравительными телеграммами.
Глава МИД Кыргызстана сказал, что эта годовщина знаковая и символичная для обеих стран, свидетельствующая о традиционном обоюдном стремлении всесторонне развивать сотрудничество, взаимопонимание и дружбу между народами Кыргызстана и США.
«В этой связи полагаю важным не только сохранить наработанную положительную динамику взаимодействия, но и последовательно развивать всесторонние контакты на благо и процветание наших стран и народов», – подчеркнул Эрлан Абдылдаев.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42442/