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Толкунбек Абдыгулов о портрете Осмонова: С 1 января 2017 года сами убедитесь, что все там нормально

27/12/16 19:10, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

«С 1 января 2017 года сами убедитесь, что все там нормально», - так в очередной раз ответил на критику портрета Алыкула Осмонова на новых купюрах в 200 сомов председатель Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов.

 

Он отметил, сколько бы противники портрета не возмущались, инициировать изменение банкнот НБ КР однозначно не будет.

 

«У нас в последнее время развелось очень много «крупных» специалистов. Причем во всем. Они считают, что лучше знают, чем все остальные. Если вы посмотрите на этих специалистов, то их вообще никто не знает», - ответил на критику Толкунбек Абдыгулов.

 

 

По его словам, над каждой банкнотой работают как специалисты Национального банка, так и дизайнеры монетного двора. Она проходит тысячи разных экспериментов. И на каждом этапе сверяется с оригиналом.

 

«Никаких отклонений в новой купюре 200 сомов нет. Когда они поступят в обращение, люди сами получат ответы на свои вопросы», - заключил Толкунбек Абдыгулов.

 

С 1 января 2017 года Национальный банк вводит в обращение модифицированные банкноты. После их презентации люди стали обвинять Национальный банк в том, что на банкноте 200 сомов портрет Алыкула Осмонова выполнен нечетко. В Нацбанке с такой позицией не согласны.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42443/

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