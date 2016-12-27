28 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет 27/12/16 20:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО
В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».
В Бишкеке:
- с 9.00 до 15.00 – улицы Бекматова, Кара-Жигач в жилмассиве «Кара-Жигач»;
- с 9.00 до 17.00 – улицы Шаты, Суван-Ата, Бекматова, Кадыр-Ата в жилмассиве «Кара-Жигач»;
- микрорайон «Джал 23», №№78, 81, 82, 84;
- северная часть жилмассива «Келечек»;
- улицы Медерова, Панфилова, Горького, Чехова, Темирова, Интергельпо, Трудовая, Кумарыкская, Мозолева, переулок Ашхабадский;
- жилмассив «Ала-Тоо-2»;
- с 13.00 до 18.00 - улицы Жумабека, Семашко;
- с 15.00 до 17.00 - улицы Сеченова, Фере, Кырк-Чоро, Ак-Шоокум в жилмассиве «Ак-Тилек»;
- с 12.00 до 15.00 - район турбазы в жилмассиве «Ак-Тилек»;
- с 9.00 до 12.00 – улицы Дзержинского, Кырк-Чоро в жилмассиве «Ак-Тилек»;
- с 9.00 до 18.00 - жилгородок «Красный строитель».
В Чуйской области:
- с 9.00 до 17.00 – села Арашан, Кой-Таш;
- села Рассвет, Лесхоз (район МТФ-2), жилмассив «Тендик»;
- улица Жаны-Турмуш села Асыл-Баш;
- улица Романовка в селе Романовка;
- село Ак-Жол;
- улицы Заводская, Крупская, Гагарина, Строительная, Степная, жилмассив «Поле чудес» села Новопавловка;
- жилмассив «Ала-Тоо-3»;
- села Алчалуу, Султан, Талды-Булак, Карой, Советское, Ден-Арык;
- улица Комсомольская, Пограничная города Кара-Балты;
- с 10.00 до 14.00 - жилмассив «Ак-Ордо»;
- с 8.30 до 17.00 – «Квартал ковровщиков», №№18, 20 в Кара-Балте.
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