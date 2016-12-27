ОРВИ отступает. Заболеваемость в Кыргызстане снизилась в 1,6 раза

На 26 декабря 2016 года отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в 1,6 раза. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения КР.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом в Кыргызстане стабилизировалась. Если на 19 декабря по республике зарегистрировано 5 тысяч 21 обращение за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа, то за 26 декабря – 1 тысяча 919 обращений.

«Зафиксировано снижение заболеваемости в Бишкеке и Оше. Число детей, посещающих общеобразовательные учреждения, стабилизировалось. На сегодня эпидемическая ситуация находится под контролем, проводится ежедневный мониторинг заболеваемости среди населения», - прокомментировали в Минздраве.

Отметим, что в начале декабря из-за вспышки ОРВИ на карантин закрыли 141 школу по республике.