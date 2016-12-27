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Сегодня в рубрике «Официально»

27/12/16 19:37, Бишкек – ИА «24.kg»

Сообщает пресс-служба президента КР:

- подписан Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики»;

- внесены изменения в Закон «О статусе судей Кыргызской Республики».

 

Окмотпресс: Подписаны постановления, распоряжения:

- о внесении изменений и дополнений в некоторые решения правительства;

- о внесении изменения в постановление о Государственной налоговой службе;

- о внесении изменений в постановление об утверждении Стратегии развития ГНС;

- о назначении Азамата Эркебаева статс-секретарем Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства;

- о назначении Жазгуль Кийизбаевой статс-секретарем Министерства здравоохранения.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42452/

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