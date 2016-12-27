Сегодня в рубрике «Официально»

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Сообщает пресс-служба президента КР:
- подписан Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики»;
- внесены изменения в Закон «О статусе судей Кыргызской Республики».
Окмотпресс: Подписаны постановления, распоряжения:
- о внесении изменений и дополнений в некоторые решения правительства;
- о внесении изменения в постановление о Государственной налоговой службе;
- о внесении изменений в постановление об утверждении Стратегии развития ГНС;
- о назначении Азамата Эркебаева статс-секретарем Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства;
- о назначении Жазгуль Кийизбаевой статс-секретарем Министерства здравоохранения.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42452/