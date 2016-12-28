Директора школ уверяют, что не собирают деньги на новогодние елки

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Новогодние утренники в школах проводятся для учеников бесплатно. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве образования и науки.
По словам директоров столичных школ №№ 54, 47 и 24, на собраниях, где присутствовали члены родительских комитетов всех классов, обсуждался вопрос о проведении новогодней театрализованной елки с приглашением артистов.
Директор школы №24 отметила, что Минобразования никогда не обязывало покупать билеты на представление в «Сейтеке».
По данным Управления образования города Таласа, всех директоров школ оповестили о запрете сбора средств на новогодний утренник. В школах и детсадах не было таких фактов. «В школе №7 имени Э.Айылчиева родители по своему желанию возили детей 1-4 классов на представление, организованное городским отделом культуры, которое стоило 70 сомов», - пояснили в управлении.
Как сообщили в Чуй-Токмакском отделе образования, 20 декабря провели совещание с директорами школ, на котором обсуждался запрет на денежные сборы для проведения новогодних елок. Издан приказ, с которым ознакомили всех директоров. Отдел образования и школы города средств на проведение елок не собирали.
Тем не менее есть факты, что с учеников собирают деньги за вход на новогодний утренник.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42470/