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В Бишкеке должно быть в три раза больше бригад скорой помощи

28/12/16 11:52, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Для полноценного оказания медицинской помощи бишкекчанам у Станции скорой помощи должно быть в три раза больше бригад. Об этом сообщил сегодня на собрании в ССМП ее главврач Искендер Шаяхметов.

 

По его словам, из года в год население города растет. «Официально, по данным Нацстаткома, зарегистрировано 978 тысяч человек. Но фактически проживает больше. В среднем буквально год-два назад по городу выезжало 22-24 машины ежесуточно. Сегодня по штату у нас 39 бригад. Из них 22 специализированных и 17 линейных. Не укомплектована одна детская бригада. Поэтому средний выход – 37-38 бригад», - сказал Искендер Шаяхметов.

 

«На самом деле это в три раза меньше, чем требуется. Даже если взять 978 тысяч зарегистрированных горожан, то надо 97 бригад. А если взять приписанное к центрам семейной медицины население (1 миллион 245 тысяч), то необходимо 120 бригад», - констатировал главврач ССМП.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42474/

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