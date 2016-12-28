Французский генерал пожелал кыргызстанцам счастья

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В Бишкеке присоединились к песенному флешмобу «За мир». Акция прошла в зале ожидания железнодорожной станции «Бишкек-2».
По словам ее организаторов, она стала частью одноименной международной инициативы, которая началась полтора месяца назад и прошла в городах Украины, России, Европы.
Как рассказала одна из организаторов акции Марина Башманова, это исключительно гражданская инициатива, которую поддержали несколько организаций, в том числе Ассоциация генералов «За мир».
«Мы хотели показать миру, что у нас не рассадник террористов и экстремистов, что мы тоже за мир. И еще одна цель - снять видеоролик, чтобы люди других стран увидели поздравления из Кыргызстана», - рассказала она.
По ее словам, местом флешмоба они избрали именно вокзал, так он символизирует связь между народами и воспринимается как символ объединения стран.
Участники акции, а их пришло около 30, исполнили советский хит на музыку Стаса Намина «Мы желаем счастья вам».
По словам одного из участников акции - генерал-майора французской армии в отставке Жоржа Кютлена, военные люди всегда должны напоминать молодежи, что война ведет только в тупик.
«Что больше всего поражает, это то, как в течение 4-5 недель некоторые молодые люди так меняются, что готовы отправиться в горячие точки убивать людей. И мы, военные, должны объяснять им, что война приведет только в тупик, что он погибнет, и все», - говорит бывший французский военный.
Как рассказал Жорж Кютлен, в Бишкеке он занимается преподавательской деятельностью и всегда убеждает молодежь, особенно тех, кто не видит здесь своего будущего, что всегда есть выход и альтернатива войне, а вот у войны будущего нет.
«Мы повторяем, что только в мирное время можно построить будущее», - сказал генерал.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42488/