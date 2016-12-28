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Полпред правительства в Иссык-Кульской области борется с браконьерами

28/12/16 13:54, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Асхат Акибаев 27 декабря принял участие в рейде против браконьерства, в ходе которого обнаружено 11 километров рыболовных сетей. Об этом сообщает пресс-служба ППП.

 

По ее данным, приказом полпреда от 4 ноября в области был объявлен трехмесячник по борьбе с браконьерством и незаконной вырубкой леса.

 

Кроме того, обладминистрация ведет переговоры с российской военной базой «Кой-Сары», чтобы та предоставила катера для очистки акватории озера от рыболовных сетей.

 

«Планируем внести ряд предложений по увеличению ответственности за браконьерство», - цитирует полпреда его пресс-служба.

 

Как рассказали ИА «24.kg» в администрации, с начала трехмесячника в общей сложности изъято 25 километров рыболовных сетей, возбуждено 4 уголовных дела по браконьерству.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42491/

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