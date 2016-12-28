Полпред правительства в Иссык-Кульской области борется с браконьерами

Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Асхат Акибаев 27 декабря принял участие в рейде против браконьерства, в ходе которого обнаружено 11 километров рыболовных сетей. Об этом сообщает пресс-служба ППП.

По ее данным, приказом полпреда от 4 ноября в области был объявлен трехмесячник по борьбе с браконьерством и незаконной вырубкой леса.

Кроме того, обладминистрация ведет переговоры с российской военной базой «Кой-Сары», чтобы та предоставила катера для очистки акватории озера от рыболовных сетей.

«Планируем внести ряд предложений по увеличению ответственности за браконьерство», - цитирует полпреда его пресс-служба.