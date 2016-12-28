Погода на 29-30 декабря: в Кыргызстане пойдет снег

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По всей территории Кыргызстана 29 декабря снег, местами интенсивный, ночью 30 декабря также возможен снег, днем без осадков. Об этом сообщило Агентство по гидрометеорологии.
В Бишкеке температура воздуха в четверг ночью -2 градуса, а днем +3. В пятницу днем будет теплее – до +6, ночью -4. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4-
В Оше, Джалал-Абаде и Баткене ночью -4…-2, днем до +5 градусов.
В Нарынской области в четверг-пятницу ожидается до -26 градусов ночью и -12…-17 днем.
В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -10 градусов, днем +1, в Таласской ночью до -9, а днем до +3 градусов.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42492/