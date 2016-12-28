Врачи «скорой» в Бишкеке начнут использовать гаджеты

В планах столичной Станции скорой медицинской помощи на 2017 год – разработка автоматизированной системы управления.

По словам главврача ССМП Искендера Шаяхметова, существующая система морально и технически устарела. «А новая уже внедрена на алматинской станции скорой помощи. Что отрадно, внедрением там занимались наши бишкекские ребята», - сказал он.

«Если коротко: у врача будет коммуникатор, в машине – навигатор. И часть вызовов, минуя рацию, будет поступать врачу на коммуникатор. GPS-навигация позволит в реальном времени действовать наиболее оптимально, учитывая трафик. Мы планируем, что врачу будет помогать мобильное приложение. К примеру, если это часто вызывающий врача больной, на смартфон можно будет скинуть информацию, когда последний раз у него была скорая, какую помощь оказывали, там же будет справочник медикаментов», - пояснил он.

«Естественно, эта система будет, с одной стороны, облегчать работу, а с другой – начнем более жестко контролировать», - подчеркнул Искендер Шаяхметов.

За 11 месяцев 2016 года столичная «скорая» получила 11 жалоб, 7 из которых при разборе оказались обоснованными. Виновные сотрудники наказаны. За этот же период поступило 16 благодарностей.