В Кыргызстане откроют еще 9 пунктов бесплатной юридической помощи

В 2017 году в Кыргызстане планируется открытие еще 9 пунктов бесплатной юридической помощи населению. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства юстиции КР.

По ее данным, пункты будут расположены в Сокулукском, Панфиловском и Кеминском районах Чуйской области, в Араванском и Узгенском районах Ошской области.

Как сообщается, проект финансируется ПРООН и фондом Сороса.

В 2015 году при финансовой поддержке международных доноров Министерство юстиции открыло подобные пункты в Бишкеке, Токмаке, Оше, Московском, Жайылском, Ысык-Атинском, Ноокатском, Алайском и Кара-Кульджинском районах.

Центры оказывают юридическую консультацию на безвозмездной основе. Адреса центров можно найти здесь.

Адреса Центров по оказанию бесплатной юридической помощи: