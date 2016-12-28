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В Кыргызстане откроют еще 9 пунктов бесплатной юридической помощи

28/12/16 19:13, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В 2017 году в Кыргызстане планируется открытие еще 9 пунктов бесплатной юридической помощи населению. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства юстиции КР.

 

По ее данным, пункты будут расположены в Сокулукском, Панфиловском и Кеминском районах Чуйской области, в Араванском и Узгенском районах Ошской области.

 

Как сообщается, проект финансируется ПРООН и фондом Сороса.

 

В 2015 году при финансовой поддержке международных доноров Министерство юстиции открыло подобные пункты в Бишкеке, Токмаке, Оше, Московском, Жайылском, Ысык-Атинском, Ноокатском, Алайском и Кара-Кульджинском районах.

 

Центры оказывают юридическую консультацию на безвозмездной основе. Адреса центров можно найти здесь.

 

Адреса Центров по оказанию бесплатной юридической помощи:

 

БИШКЕК, ул. М.Горького, 25, каб. 10

Тел: +996 (312) 54-75-93

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Чуйский район, город Токмак, улица Сарбагышева, 84а

Тел: +996 (3138) 3-30-25

                 6-30-26

Московский район, село Беловодское, улица Ленина, 37

Тел: +996 (3131) 5-54-38

                 5-22-87;

Ысык-Атинский район, г. Кант, ул. К.Маликова, 3 (государственная нотариальная контора Ысык-Атинского района)

Тел: +996 (3132) 50-9-98

Жайылский район, г. Кара-Балта, ул. Т. Кожомбердиева, 102 (государственная нотариальная контора Жайылского района)

Тел: +996 (3133) 35-0-68

ОШ, ул. Ленина, 312

Тел: +996 (3222) 56-3-56

                 28-0-28

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Кара-Суу, ул. МЗЗ 1, (государственная нотариальная контора Алайского района)

Тел: +996 (3232) 5-23-56

Ноокатский район, г. Ноокат, ул. А. Лутфуллаева, б/н (государственная нотариальная контора Ноокатского района)

Тел: +996 (3230) 5-10-42

Кара-Кульджинский район, с. Кара-Кульджа, ул. Ч.Пазылова, б/н (государственная нотариальная контора Кара-Кульджинского района)

Тел: +996 (3239) 5-07-32

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42503/

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