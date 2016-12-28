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В Джалал-Абадской области популяризируют профессию милиционера

28/12/16 17:37, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В селе Сузак Джалал-Абадской области Кыргызстана прошла акция «Милиционер – многогранная и почетная профессия». Об этом ИА «24.kg» сообщили в Управлении внутренних дел региона.

 

По ее данным, сотрудники правоохранительных органов рассказали ученикам школы №2 Сузакского района, где прошла акция, об особенностях и сложностях профессии милиционера.

 

«На встрече одна девочка из 3-го класса сразу изъявила желание стать милиционером, когда вырастет», - рассказали в пресс-службе ведомства.   

 

Кроме того, Управление внутренних дел купило книги «Алиппе» для первых классов и «Кыргыз тили» для пятого класса на общую сумму 20 тысяч сомов.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42507/

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