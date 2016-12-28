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Белорусские тракторы станцевали вальс и танго: в котором тракторы «станцевали» вальс и танго

28/12/16 17:52, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Минский тракторный завод (МТЗ) показал сотрудникам и жителям белорусской столицы световое шоу, в котором трактора «станцевали» вальс и танго.

 

Как сообщило РИА «Новости», видео с мероприятия опубликовал белорусский портал Onliner.by.

 

 

Шоу проходило у проходной завода. В нем участвовали три пары тракторов «Беларусь», которые «кружились» под музыку Георгия Свиридова и Ричарда Клайдермана.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42509/

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