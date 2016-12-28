Сегодня в рубрике «Официально»

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28/12/16 19:12, Бишкек – ИА «24.kg»

Сообщает пресс-служба президента КР:

- подписан закон о внесении изменений в Конституцию КР;

- Турсунбек Абдылдаев, Самыйбек кызы Адина и Рахатбек Усенкожоев награждены медалями «Даңк».

 

Окмотпресс: Подписано постановление об увеличении денежных норм питания в школах-интернатах.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42511/

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