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В Кыргызстане для наблюдения за снежными барсами купят 100 фотоловушек

28/12/16 20:14, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Республиканский фонд охраны природы и развития лесной природы объявил тендер на покупку фотоловушек для мониторинга популяции снежного барса в Кыргызстане.

 

Со специального счета выделили 4,5 миллиона сомов. Закупка проводится методом заключения прямого договора, так как ранее объявленные торги не состоялись.

 

Камеры должны работать в режиме «день/ночь» при температуре от -35 до +45 градусов. Дальность срабатывания - от 0,5 метра до 25 метров и более.

 

Ранее установленные фотоловушки в Государственном природном парке «Хан-Тенири» и Сарычат-Ээрташском государственном природном заповеднике запечатлели сурка, лисицу, косулю, архара, барса, медведя.

 

Напомним, в Кыргызстане в 2017 году пройдет саммит по сохранению снежного барса. 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42520/

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