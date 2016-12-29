Ура, каникулы! Как отвоевать ребенка у компьютера

Зимний отдых школьников продлится чуть меньше двух недель - с 30 декабря по 10 января. Отсутствие ежедневных домашних заданий – несомненный плюс как для детей, так и для взрослых. Но у родителей появляется другая головная боль – чем занять ребенка.

Технологии наступают

Самое простое, что сегодня практикует большинство занятых мам и пап, – отдать ребенка на откуп телевизору или компьютеру. Тот ведет себя тихо, не шумит, ничего не просит. Родители и рады.

С телефонами, планшетами и всевозможными гаджетами сегодня может справиться даже дошколенок. Причем электронные игры детям нравятся больше, чем живое общение со сверстниками. Вот только два примера из жизни:

«Приходи в гости, поболтаем!» - пригласила пятиклассница Милана подружку по лестничной площадке. Девчачьи разговоры закончились, не успев начаться. Обе сели за стол со своими телефонами. Виртуальность оказалась интереснее реальности.

На новогоднем утреннике сказочные Дед Мороз со Снегуркой не смогли завоевать внимание всей ребятни. Кое-кто даже не оторвался от сенсорного экрана мобильника. Победить чудо-технику становится все сложнее.

Специалисты отмечают резкое увеличение компьютерной зависимости у детей. По данным психолога Владимира Школьного, согласно исследованиям, в Кыргызстане этому виду зависимости подвержено 16 процентов детей от их общего числа.

Виртуальность в реальности

Детский психолог Лариса Соломянина подчеркивает: детям нельзя проводить больше часа в день за компьютером или телевизором.

«Научно доказано: компьютер тормозит развитие ребенка, - предупреждает она. – В моей практике есть случаи, когда маленькие дети уходили в виртуальную реальность».

«Мама много работала, закрывала 6-летнего сына дома, оставляя ему еду и включая мультики. Ребенок не посещал детский сад, а был наедине с мультфильмом и ушел в виртуальную реальность. Он говорил цитатами из мультфильмов, на просьбу нарисовать человека рисовал увиденные сюжеты, мультяшных героев. Это уже было психическое расстройство. В дальнейшем оно может прогрессировать, если не принимать меры», - привела пример ИА «24.kg» специалист.

Как сложилась дальнейшая судьба мальчишки, психолог не знает, мама больше не пришла за квалифицированной помощью. «Увы, родители как-то не очень сильно бьют тревогу по этому поводу», - констатирует Лариса Соломянина.

Как определить, зависим ли ребенок от игры? По словам Владимира Школьного, выделяют четыре стадии игрозависимости. Если ребенок систематически проводит за игрой 25-30 часов в неделю, это первичная игровая зависимость. Вторая стадия - уже 40-50 часов в неделю.

Известны и трагические последствия такой зависимости: мальчик одиннадцати лет скалкой сломал руку бабушке, когда та пыталась оттащить его от компьютерной игры.

Чиновники обещают подумать

Замминистра образования и науки Токтобубу Ашымбаева отмечает, что каждый районный отдел образования планирует на время каникул различные мероприятия для детей исходя из своих возможностей.

«Если это зима, то организуют зимние игры. В регионах, где много снега, к примеру, в Нарынской или Иссык-Кульской областях, устраивают лыжные гонки, играют в хоккей. В регионах, расположенных ближе к столице или областным центрам, при согласии родителей могут организовать поход детей в кино, музеи или театры», - рассказала она.

Не нужно ждать, пока чиновники озаботятся досугом ваших детей. Психологи отмечают: чтобы оторвать отпрысков от компьютеров, нужно предложить им альтернативу.

На деревню к бабушке

Первые в списке - активные игры на улице, на свежем воздухе. Если в загазованной столице с этим проблемы, можно отправиться в горы. На крайний случай (более бюджетный вариант) – отправиться к родственникам в село.

Прятки, догонялки, игра в снежки, катание с горки – вот только небольшой список, чем можно заняться на улице. Со снегом этой зимой проблем нет. Можно не только слепить снеговика, петуха – символ Нового, 2017 года, но и все сказочное семейство. Если у вас много мальчишек, как вариант – построить из снега мини-городок и попытаться завоевать его, организовав атаку со снежками.

Пошевелить мозгами

В квартире тоже можно найти варианты, чем занять детей. Советы можно черпать в том же Интернете. Только настольных игр – несколько десятков. Даже лежа на диване, можно вовлечь всю семью в игру: морской бой, игра в слова или в города. Было бы желание.

При возможности можно сходить в цирк или в зоопарк. Рубрика «Афиша» расскажет о культурных и других развлекательных мероприятиях.

Если же родители вынуждены работать, а дети на время каникул остаются дома, что делать в этом случае? «Выключить технику, ввести пароль, заблокировать. Возможно, тогда подростки пойдут на улицу общаться со сверстниками. По-другому никак», - констатируют психологи.